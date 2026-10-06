La Selección Argentina enfrenta este martes a Benín en el Monumental. Será la última presentación de Lionel Messi con la camiseta nacional en el país.

La Selección Argentina enfrenta este martes, desde las 20, a Benín en el Estadio Monumental, en un partido que tendrá como dato central la última presentación de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en territorio argentino. El encuentro se jugará con más de 85.000 personas en las tribunas, según la información difundida en la previa. La jornada está atravesada por la expectativa deportiva y por el homenaje al capitán nacional.

El registro estadístico que acompaña esta despedida incluye 21 años de trayectoria, 125 goles y seis títulos con el seleccionado, de acuerdo con los datos consignados en la cobertura original. Esa marca explica por qué el partido trasciende el resultado inmediato y queda asociado a un cierre de ciclo en el país. Para el público presente, la referencia principal será la última actuación local del futbolista más determinante de la era reciente de la selección.

Contexto deportivo. El cruce entre Argentina y Benín se presenta como una jornada de seguimiento minuto a minuto, con información sobre formaciones, goles, cambios e incidencias. La cobertura también prevé el desarrollo del homenaje a Messi, que concentra el interés institucional y futbolístico de la noche. En ese marco, el valor del partido no se limita a la competencia, sino que incorpora un componente simbólico para la selección y para el estadio completo.

Antecedentes y alcance. La noticia se apoya en una secuencia conocida por el público: el recorrido de Messi en la selección y su impacto en los partidos disputados en el país. La referencia a 21 años de carrera internacional, sumada a los 125 goles y seis títulos, permite dimensionar el peso de esta última función local. El hecho importa porque cierra una etapa ante la afición argentina y deja fijado un hito para la memoria deportiva nacional.

Seguimiento. La cobertura anunciada incluye el minuto a minuto del partido y del homenaje, con actualización de las incidencias en tiempo real. El dato a seguir es el desarrollo del encuentro en el Monumental y la forma en que se concrete la despedida de Messi ante el público argentino. La cita de las 20 marca el inicio de una jornada que quedará asociada a ese cierre de ciclo.