El capitán se instaló en el predio de la AFA y se reencontró con Claudio “Chiqui” Tapia . El martes jugará su despedida como local ante Benín .

Lionel Messi ya está en el predio de la AFA en Ezeiza y comenzó la preparación para su último partido con la Selección argentina. El rosarino arribó este domingo al complejo que lleva su nombre y fue recibido por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia.

La imagen de ambos quedó entre las postales de la concentración previa a la despedida del capitán, que se encamina a cerrar su etapa como local con la camiseta argentina. Messi llegó al predio a bordo de una camioneta negra y, poco después, la AFA difundió fotografías del encuentro junto con un mensaje de bienvenida para el delantero del Inter Miami.

El futbolista había regresado al país el viernes acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos y su madre, Celia. Durante los últimos días permaneció en Funes, Rosario, antes de trasladarse a Buenos Aires para sumarse nuevamente al grupo dirigido por Lionel Scaloni.

Agenda y partido

La agenda del capitán contempla entrenamientos este domingo y lunes, además de una cena con sus compañeros. El martes 6 de octubre, desde las 20:00, disputará su último encuentro como local frente a Benín, en un Monumental que estará colmado. Será la presentación número 208 de Messi con la Selección.

La despedida también incluirá una camiseta especial diseñada para la ocasión, con referencias a la bandera argentina, el Sol de Mayo y laureles alrededor del número 10. El encuentro con Tapia se produjo en un momento significativo para el fútbol argentino, ya que el dirigente sanjuanino estuvo al frente de la AFA durante parte de la etapa más exitosa de la Selección. Esa secuencia incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Messi llega a este compromiso después de una trayectoria con la Albiceleste que también incluye la Copa América, la Finalissima, la Copa del Mundo, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20. Tras el partido de este martes, la atención quedará puesta en la continuidad de la agenda de la Selección y en la forma en que la AFA organizará el cierre de la concentración.