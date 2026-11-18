Fernando Jesús Rekers será el árbitro de la ida de la final de Cuyo, prevista para este lunes a las 20:30 . El cordobés ya dirigió cruces con Desamparados y Alianza en instancias con polémicas.

Se confirmó la programación de la final de Cuyo del Torneo Regional Amateur: Desamparados recibirá a Pacífico de Mendoza este lunes a las 20:30, en El Serpentario. Será el partido de ida de la instancia decisiva y tendrá como árbitro a Fernando Jesús Rekers, de Córdoba.

La designación incluye como asistentes a Fabrizio Monjes, Marco Colazo y Brian Francisco Rekers, hermano del juez principal. En el antecedente más cercano entre ambos clubes, en la misma instancia, el partido de ida se disputó en General Alvear durante 2025 y terminó con Desamparados perjudicado por fallos cuestionados y dos expulsiones, según la reconstrucción del encuentro incluida en el material original.

Antecedentes con clubes sanjuaninos Rekers ya había dirigido a Desamparados y también a Alianza. En el caso del Víbora, el texto de origen señala que hubo decisiones controvertidas en perjuicio del equipo sanjuanino en el cruce con Pacífico, cuando expulsó a Tomás Romero al cierre del primer tiempo por una supuesta seña que, según la nota base, no existió. Luego, siempre de acuerdo con ese antecedente, el conjunto mendocino amplió la ventaja y el partido terminó con otra expulsión de un futbolista sanjuanino.

El antecedente de Alianza La otra referencia mencionada es el Regional Amateur 2023/24, cuando Alianza enfrentó a Gutiérrez de Mendoza, club que luego ascendió. Según el material original, el equipo mendocino abrió el marcador en medio de jugadas cuestionadas por el plantel y los hinchas locales, lo que derivó en una invasión del campo de juego y una supuesta agresión al plantel visitante. El partido fue suspendido y, días después, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal eliminó a Alianza y clasificó a los mendocinos a la final interregional.

La final de ida en San Juan queda así condicionada por un antecedente arbitral que ya involucró a los mismos protagonistas en una instancia similar. El resultado del lunes será determinante para la revancha y para la continuidad de ambos equipos en la definición regional.