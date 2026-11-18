“Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él lo máximo fue conocerlo y jugar con Leo y eso fue como tocar el cielo con las manos”, contó Fabián Paz, quien es un reconocido diseñador y analista de moda, en diálogo con Radio La Red. Además, dejó en claro que, a pesar del destacado presente deportivo que atraviesa, su sobrino “no se la cree”.

El fundador de la marca argentina de alta costura Atelier Pucheta - Paz también remarcó el hecho de que Nico, quien nació y se crió en Tenerife, no resida en el país y cómo siente algunas situaciones cuando le toca venir a jugar con la Albiceleste. “Al no vivir acá, no tiene tanta presión como otros jugadores. Acá el fútbol se vive con una pasión y locura únicas y él se sorprende mucho de eso todavía”, comentó.

Pero el momento más destacado de la entrevista fue cuando Fabián Paz relató el conmovedor momento que su sobrino compartió junto a Celia Cuccittini, luego de la victoria de Argentina 3-0 ante Benín el pasado 6 de octubre en el Monumental, el que fue el último encuentro del delantero de Inter Miami con la celeste y blanca.

“Cuando lo fui a ver a la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi emocionada, llorando. Nico la va a saludar porque la conocía y ella le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’”, reveló. Además, develó que el futbolista salió “shockeado” tras ese momento al que el propio Nico describió como “muy increíble”.

Esta anécdota sale a la luz en medio de un momento en el que muchos señalan al jugador formado futbolísticamente en las inferiores del Real Madrid como el reemplazante natural del mejor futbolista de la historia en el combinado nacional. Si bien su camino con la celeste y blanca recién empieza, el talentoso atacante comienza a ser cada vez más influyente en la Scaloneta y acumula seis participaciones directas de gol en los últimos cinco partidos.

De hecho, Lionel Scaloni elogió su labor en esta última doble fecha FIFA, pero aseguró que aún no se ha visto su mejor versión. “Nico es un jugador que puede dar aún más. Hizo un partido muy bueno con Costa Rica, al igual que con Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Lo cuidaremos porque es joven todavía, pero estamos muy contentos con él. Se hizo cargo en muchas situaciones y es para estar ilusionados como con el resto de los chicos de esta camada”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la goleada ante Costa Rica.

El propio Paz fue consultado sobre la posibilidad de llevar el número 10 en un futuro, pero él mismo minimizó la cuestión y puso su atención en disfrutar el ser parte de la Selección Argentina. "La verdad que no pienso en ello; lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo, que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente... juego para eso y quiero seguir haciéndolo", afirmó.

Vale la pena recordar que en la previa del duelo ante Uruguay, Scaloni había manifestado que “no le preocupaba”quién luciría el icónico dorsal a futuro y que sería algo que definiría más adelante. Por eso, en esta última doble fecha FIFA, la primera luego de la despedida del ex Barcelona y PSG de la Albiceleste, ningún jugador lució la 10.