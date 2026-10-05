La Selección argentina entrenará este lunes desde las 17.30 en la AFA. El martes, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta nacional ante Benín .

La Selección argentina entrenará este lunes desde las 17.30 en el predio de la AFA, en la antesala del amistoso frente a Benín que se jugará este martes a las 20.00 en el estadio Monumental. La jornada marcará la última práctica de Lionel Messi antes de su despedida con la camiseta albiceleste. El encuentro cerrará un ciclo que, según el propio material difundido, comenzó a definirse con el anuncio de su retiro el 31 de agosto.

Messi se incorporó al plantel el domingo por la tarde y participó de los trabajos junto a sus compañeros. Luego compartió un asado con el grupo, una imagen que fue difundida por la cuenta oficial de la Selección en redes sociales. Ese mismo día, la actividad comenzó con tareas en el gimnasio y siguió con ejercicios diferenciados para los futbolistas que habían jugado ante Burkina Faso, quienes realizaron recuperación durante unos 40 minutos.

Preparación del plantel Más tarde, el resto del grupo sumó ejercicios de velocidad y coordinación en cancha. Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el entrenamiento incluyó una práctica formal de fútbol de 45 minutos, trabajos mixtos en espacios reducidos y, sobre el cierre, movimientos con el campo acortado. A la base de futbolistas que disputó los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se incorporaron también Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Despedida en el Monumental El partido de este martes estará atravesado por la despedida del capitán y por una alta demanda de público: las entradas están agotadas. La organización, por el momento, mantiene en reserva los detalles del homenaje que se realizará durante la jornada. Para quienes no consiguieron localidades, la AFA dispuso un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del estadio, que funcionará desde las 12 hasta la medianoche con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos y espacios interactivos.

En paralelo, el material difundido recuerda que Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto, después de dos décadas con la camiseta nacional y tras haber establecido numerosos récords. La agenda oficial deja como próximo paso el amistoso de este martes a las 20.00 en el Monumental, instancia que concentrará la atención deportiva e institucional alrededor de su último partido con la Albiceleste.