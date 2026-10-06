El capitán se despedirá este martes en el Monumental, desde las 20, ante Benín. Repasó su trayectoria y dijo: “Me voy en paz, dejé todo”.

A pocas horas de su último partido con la camiseta argentina en el Monumental, Lionel Messi dejó un mensaje para los hinchas y confirmó que este martes cerrará una etapa de más de dos décadas con la Selección. “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”, expresó el capitán en la previa del encuentro ante Benín, previsto para las 20.

El partido marcará su despedida como local con la Albiceleste en un estadio preparado para homenajearlo. Antes del juego, Messi publicó un video en el que sostuvo: “Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”. En otra declaración previa a su despedida, agregó: “Me voy en paz, dejé todo”.

Una trayectoria de 21 años El encuentro de este martes cerrará una etapa que comenzó hace 21 años, cuando Messi debutó con la camiseta mayor. Desde entonces, se convirtió en el futbolista con más partidos, más goles y más asistencias en la historia de la Selección Argentina, según los datos difundidos en la previa. En ese recorrido acumuló 207 encuentros, 125 goles y 66 asistencias.

Los Mundiales y los títulos Su recorrido con la Selección incluyó seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. En la máxima competencia del fútbol mundial, consiguió el título en Qatar 2022 y había sido finalista en Brasil 2014. Además, convirtió 21 goles en Mundiales y quedó entre los máximos goleadores históricos de esa competencia.

El cierre en el Monumental La historia del capitán con la Albiceleste también incluye el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. La despedida ante Benín tendrá shows y distintos momentos especiales antes y después del partido, en una noche pensada para homenajear al referente argentino.

Con ese escenario, el encuentro de este martes quedará como el último compromiso de Messi con la Selección en el país. El Monumental recibirá al capitán y a varios de sus compañeros campeones del mundo en una jornada cuyo dato central será el cierre de una etapa iniciada hace más de dos décadas.