La institución reconoció a tres efectivos que lograron el quinto lugar en postas del Ironman 51.50. El director valoró el desempeño como ejemplo interno.

El Servicio Penitenciario Provincial reconoció a tres de sus integrantes tras obtener el quinto puesto en la competencia de postas del Ironman 51.50. La distinción se realizó por el desempeño deportivo y por la representación institucional alcanzada en esa prueba.

El equipo estuvo integrado por el ayudante de 4.ª César Siares, a cargo del tramo de running; el ayudante de 5.ª Paulo Maza, que participó en natación en aguas abiertas; y el ayudante de 5.ª Gabriel Robledo, responsable del ciclismo. La participación de los tres agentes se organizó en modalidad de postas, es decir, con una disciplina asignada a cada integrante.

Tras conocerse el resultado, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Javier Suárez, mantuvo un encuentro con los efectivos junto con sus respectivos jefes. En esa reunión les entregó un reconocimiento y los felicitó por el desempeño alcanzado.

Valor institucional Durante el acto, las autoridades destacaron el esfuerzo, el trabajo en equipo y la perseverancia de los agentes. También señalaron que la experiencia puede servir como incentivo para otros integrantes de la fuerza. La institución enmarcó esa valoración en el objetivo de fortalecer la preparación física, la capacitación y el perfeccionamiento personal del personal.

Proyección interna Desde el organismo indicaron que este tipo de experiencias refleja la importancia del esfuerzo individual y de la coordinación grupal. Además, señalaron que esos valores forman parte del camino hacia el denominado “Servicio Penitenciario del Futuro”. No se informaron nuevos compromisos ni fechas posteriores vinculadas con esta distinción.