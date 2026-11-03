El Puyutano ganó 2 a 0 a Unión de Villa Krause y se clasificó a semifinales de la Región Cuyo. Unión resistió hasta el final, pero quedó eliminado.

Sportivo Desamparados se clasificó a las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur tras vencer 2 a 0 a Unión de Villa Krause. El resultado se construyó con dos penales convertidos por Tomás Garro y Lucas Quiroga, en un partido que el equipo del barrio Patricias Sanjuaninas controló durante buena parte del desarrollo. La victoria lo dejó entre los cuatro mejores de la región y lo mantiene en carrera por el ascenso al Federal A.

El primer gol llegó a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Juan Pablo Alan llegó tarde a la marca y derribó dentro del área a Tomás Garro. El delantero ejecutó el penal y puso en ventaja al conjunto puyutano. A partir de ese momento, Unión tuvo dificultades para reaccionar y Desamparados administró el trámite con mayor tranquilidad.

Cambio en el complemento

En el segundo tiempo, el panorama cambió. Los movimientos de Del Cero, que buscó preservar a algunas de sus principales figuras, le permitieron al conjunto de Villa Krause crecer en el juego y generar situaciones claras. En ese tramo apareció Boiero, quien respondió de manera destacada en cuatro oportunidades y sostuvo la ventaja cuando Unión más exigía. Ese pasaje del partido evitó que el encuentro se emparejara en el marcador.

El equipo de Villa Krause fue en busca del empate y quedó expuesto en defensa. Desamparados aprovechó uno de esos espacios y obtuvo un segundo penal, que Lucas Quiroga transformó en gol para sellar el 2 a 0 definitivo. Con ese desenlace, el conjunto sanjuanino aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Región Cuyo y quedó a la espera de Defensores de Belgrano, de Justo Daract, San Luis.

Lo que viene

Para Unión, la eliminación cerró una campaña marcada por un año complejo y por las falencias dirigenciales mencionadas en la cobertura del partido. Pese a ese contexto, el plantel sostuvo la competencia hasta el final y quedó fuera de carrera en esta instancia. Desamparados, en cambio, quedó como el único representante de San Juan que sigue en competencia nacional y mantiene abierta la posibilidad de avanzar hacia el Federal A.