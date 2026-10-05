El capitán entrenó por última vez con la Selección antes del amistoso de este martes frente a Benín en Buenos Aires . El encuentro será a las 20 y marcará su despedida del equipo nacional.

Lionel Messi completó este lunes en el predio de Ezeiza su último entrenamiento con la Selección argentina antes del partido de este martes frente a Benín en el Monumental, programado para las 20. La práctica quedó asociada a una despedida del capitán con la camiseta nacional, en un contexto que el propio plantel vivió como especial. El encuentro se jugará en Buenos Aires y será el cierre de una etapa de más de dos décadas en el seleccionado.

La jornada comenzó con el trabajo físico habitual y luego se trasladó al ejercicio con pelota, con el tradicional rondo como eje de la actividad. Messi participó junto a varios compañeros en un clima distendido, según la escena descripta desde el entrenamiento. Rodrigo De Paul volvió a estar cerca del rosarino, como ocurrió también en otros tramos de su recorrido compartido en la Selección y en Inter Miami. Ambos protagonizaron distintos pasajes de la práctica entre sonrisas.

Durante el ejercicio, Messi pasó por el centro del rondo después de perder una pelota, aunque luego logró salir de esa posición tras una recuperación junto a De Paul y otra intervención sobre Enzo Fernández. La secuencia formó parte de una práctica de baja tensión competitiva, pero con un valor simbólico alto para el plantel. En ese marco, el entrenamiento funcionó como antesala de una presentación que será observada por el significado deportivo e institucional del partido.

Presencias en Ezeiza

La práctica contó además con invitados especiales. Estuvieron en Ezeiza Cristian Kily González, entrenador de Messi durante su etapa en Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, exintegrante de la Selección. Sus presencias se sumaron a una jornada que reunió a figuras vinculadas con diferentes etapas de la carrera del capitán. El dato refuerza el carácter de cierre que rodeó al entrenamiento de este lunes.

Lo que viene

La probable formación de Lionel Scaloni incluiría a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Del otro lado estará Benín, dirigido por Gernot Rohr. Con la Albiceleste, Messi disputó 207 partidos y marcó 125 goles, además de ganar el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022, el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

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