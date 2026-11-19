Miles de simpatizantes llegaron a Colombia para la final de la Copa Sudamericana. El plantel fue recibido en el hotel y se prevé una fuerte presencia xeneize en el estadio.

La llegada de hinchas de Boca Juniors a Barranquilla marcó la previa de la final de la Copa Sudamericana, con una recepción multitudinaria al plantel en el hotel de concentración. La ciudad colombiana registró banderas, camisetas y cánticos en distintos sectores, en una movilización que acompañó el arribo del equipo antes del partido decisivo frente a Atlético Mineiro.

La concentración principal se produjo en el sector de Alto Prado, donde una multitud se acercó al alojamiento para recibir a los futbolistas. El plantel respondió con saludos y gestos de agradecimiento, en una escena que reflejó la magnitud de la convocatoria que genera el club fuera de Argentina. La escena se consolidó en los días previos al encuentro, a medida que fueron llegando simpatizantes desde distintos puntos del mundo.

Viajes y esfuerzo económico Entre los testimonios conocidos, un simpatizante relató que llegó desde Estados Unidos luego de pasar por Chaco, y que todavía no conoce La Bombonera. Otro hincha, en tanto, dijo haber viajado desde Australia y que necesitó alrededor de 40 horas para llegar a Barranquilla, con varias escalas y dejando sus obligaciones laborales en segundo plano. Los casos muestran que la presencia de público xeneize en la final implicó traslados internacionales y costos personales significativos.

Vínculo con Colombia La identificación de parte del público colombiano con Boca también tuvo peso en la previa. Esa relación se explica, según los antecedentes del club, por la trayectoria de futbolistas como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, protagonistas de una etapa con títulos internacionales. A eso se suma la presencia de jugadores colombianos en el plantel actual, un factor que mantiene vigente ese vínculo deportivo entre el club y el público local.

Tribunas y logística En términos de asistencia, Boca agotó las 12.000 entradas que tenía asignadas y se espera que más de 30.000 simpatizantes acompañen al equipo en la definición, según la previsión difundida en la previa. Esa concurrencia podría darle al estadio Metropolitano un predominio visible de los colores azul y oro. Con el plantel ya instalado en Colombia, la preparación quedó centrada en los ajustes finales y en la adaptación a las condiciones climáticas de Barranquilla antes del cruce con Atlético Mineiro.