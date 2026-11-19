El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La competencia se desarrollará en el Circuito Callejero de Las Vegas, un trazado de 17 curvas y 6,201 kilómetros de extensión. El dato importa porque se trata de una de las citas del calendario con actividad concentrada en pocos días y horarios nocturnos para la Argentina.

El cronograma comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre a las 21:30, hora argentina. El viernes 20 de noviembre habrá segunda práctica a la 1 y tercera práctica a las 21:30. El sábado 21 de noviembre la clasificación está prevista para la 1, y la carrera se largará el domingo 22 de noviembre a la 1.

El Gran Premio llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón con Mercedes y, según el material difundido, lo hizo como el piloto más joven de la historia con 20 años. Además, la escudería alemana ya aseguró el campeonato de constructores y le lleva casi 150 puntos a Ferrari, su escolta.

Colapinto arriba a Las Vegas en una racha de seis fechas sin sumar puntos. Esa sequía comenzó en Azerbaiyán y continuó en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil, por lo que su desempeño en esta fecha será un indicador relevante para medir su recuperación en el tramo final del calendario.