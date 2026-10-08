El capitán publicó un mensaje en Instagram luego del homenaje de este martes en el Monumental. Ahora se enfocará en Inter Miami, con contrato hasta diciembre de 2028.

Lionel Messi publicó este jueves un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram tras el partido despedida de la Selección argentina, jugado el pasado martes ante Benín en el estadio Monumental. El posteo funcionó como balance de una jornada en la que recibió un homenaje antes y después del encuentro. En la publicación, el capitán escribió: “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”.

El cierre de una etapa A los 39 años, el rosarino terminó su ciclo con la Albiceleste en una noche en la que marcó un gol en el triunfo por 3-0 ante Benín. La despedida en el Monumental concentró el reconocimiento de la Selección y del público antes de su salida definitiva de ese recorrido internacional. El mensaje posterior en redes sociales confirmó ese balance personal sobre una etapa que quedó cerrada con ese partido.

Reincorporación a Inter Miami Tras unos días en la Argentina, Messi regresó a Estados Unidos por la madrugada para sumarse nuevamente a Inter Miami. El delantero tiene contrato con el club de Florida hasta diciembre de 2028 y, según lo informado, su intención es cumplirlo hasta el final. Esa continuidad lo mantendrá en la MLS durante las próximas temporadas, con actividad profesional más allá de su despedida de la Selección.

Calendario y contexto deportivo El equipo estadounidense viene de perder por 2-1 ante Columbus Crew el 27 de septiembre, partido en el que Messi convirtió el empate parcial. Desde entonces, la MLS estuvo detenida por la fecha FIFA, lo que le permitió viajar al país para participar del homenaje. Con la reanudación de la competencia, su próximo paso será volver a la dinámica del plantel en Estados Unidos.

Proyección contractual El vínculo vigente hasta 2028 deja abierta la posibilidad de que continúe jugando después de cumplir los 40 años. Ese dato ordena el escenario inmediato de su carrera, ya sin la exigencia de la Selección y con foco exclusivo en su desempeño en Inter Miami. La evolución de ese contrato y su disponibilidad en la MLS quedan como las variables a seguir en los próximos meses.