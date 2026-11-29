El piloto de San Juan aseguró el campeonato tras la suspensión de la última fecha por falta de autos. Es el primer sanjuanino en lograr ese título.

El sanjuanino Mauricio Martos se consagró campeón de la Clase 1 del Zonal Cuyano y pasó a ser el primer piloto de San Juan en obtener ese título. La definición quedó cerrada después de que la categoría suspendiera la última fecha del campeonato, prevista para este fin de semana en el autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza. La medida se tomó porque no se alcanzó el mínimo de autos exigido por el reglamento.

Martos llegaba como líder del certamen y, al no disputarse la competencia final, quedó confirmado matemáticamente como campeón. La situación tuvo un rasgo particular: la Clase 1 no solo definió el torneo sin correr esa fecha, sino que además lo hizo en un contexto en el que la grilla mínima reglamentaria no pudo completarse. En términos deportivos, eso dejó sin efecto la posibilidad de revertir la tabla en pista.

Cuatro temporadas en la división

El recorrido de Martos en la categoría comenzó en 2023 y se extendió durante cuatro años de evolución competitiva. En ese período usó los números 86, 32, 6 y 4 en sus distintos campeonatos, una secuencia que refleja su continuidad dentro de la división. En su primera temporada corrió tres carreras con un Fiat 128 y luego pasó al Fiat 147, con el que logró su primera victoria y varios podios. Esos resultados fueron los que consolidaron la campaña que terminó con el título.

El campeonato también tuvo un valor comparativo dentro del automovilismo provincial. Con esta conquista, Martos superó las mejores actuaciones previas de otros representantes sanjuaninos en la Clase 1, como Emanuel Espósito y Pablo Pelegrina, quienes habían alcanzado el tercer puesto. Ese antecedente ubica el logro en una escala más amplia dentro de la presencia de pilotos de la provincia en el Zonal Cuyano.

Del karting al título regional

Los primeros pasos de Martos fueron en el karting de San Juan y Mendoza, donde compitió en Super 4T y también tuvo una experiencia en la categoría Master 125 provincial, con atención de Kuki Iranzo. Hace cuatro años decidió dar el salto al automovilismo de pista y, en sus primeras carreras, contó con el respaldo mecánico de sus amigos Federico Álvarez y Pedro Gómez Vila. Más tarde se incorporó al equipo Cimino, de Mendoza, estructura con la que finalmente alcanzó el campeonato.

Con el título ya asegurado, el próximo paso deportivo de Martos queda abierto. El piloto deberá definir si continúa en la Clase 1 para lucir el número 1 o si avanza a la Clase 2, donde ya tuvo una experiencia previa con un Fiat Uno. También seguirá siendo relevante la continuidad de la categoría y la organización de las próximas temporadas del Zonal Cuyano, que quedaron condicionadas por la falta de autos en la fecha final.