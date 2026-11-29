El partido comienza a las 20.30 en General Alvear y definirá el pase a la siguiente instancia. Hay controles policiales en rutas para impedir el ingreso de hinchas sanjuaninos.

Desde las 20.30, Desamparados visitará a Pacífico de General Alvear en la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El encuentro definirá qué equipo obtendrá el boleto a la siguiente instancia.

Las puertas del estadio de Pacífico ya se abrieron y los primeros hinchas del conjunto mendocino comenzaron a ocupar las tribunas. Desamparados ya llegó al escenario del partido, en un contexto de alta expectativa por una definición que tiene incidencia deportiva directa en la continuidad del certamen.

Operativo policial

En la previa se desarrolla un operativo policial en las rutas con controles exhaustivos y meticulosos, según el texto original, para impedir el ingreso de simpatizantes sanjuaninos al estadio y evitar incidentes entre las parcialidades. Ese despliegue forma parte de las medidas de prevención habituales en partidos con presencia de público visitante restringida.

Definición abierta

La serie llega después del empate sin goles en el partido de ida disputado en Puyuta. En ese contexto, el equipo sanjuanino buscará una clasificación en territorio mendocino, mientras el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Del Cero todavía no confirmó la formación titular.

La resolución de la final cuyana quedará definida esta noche en General Alvear, con el resultado del partido como variable central para determinar qué equipo avanzará en el torneo.