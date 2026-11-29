El argentino quedó por delante de Pierre Gasly, pero perdió tiempo en una parada lenta que lo alejó de los puntos. La Fórmula 1 cerrará la temporada en Abu Dhabi.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este domingo en el 13° puesto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en el Circuito Internacional de Lusail, y señaló una demora en boxes como el factor que le hizo perder posiciones cuando tenía buen ritmo de carrera.

Colapinto, de 23 años, terminó por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, que fue 14°. En declaraciones a la prensa, el argentino dijo que el primer tramo de competencia fue favorable, pero que una detención lenta alteró su resultado final. “El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”, afirmó.

La carrera estuvo condicionada por la degradación de neumáticos, lo que obligó a los equipos a realizar cambios antes de completar 27 vueltas con el mismo compuesto. Colapinto y Sergio “Checo” Pérez fueron los únicos en largar con neumáticos duros, mientras que el resto optó por medios. El argentino ganó un puesto en la partida y se ubicó delante de Gasly, que cometió un error en el segundo giro, y sostuvo un ritmo competitivo hasta que la parada lenta y la dinámica de competencia lo dejaron fuera de la zona de puntos.

Balance del fin de semana En su análisis posterior, Colapinto sostuvo que el rendimiento general fue positivo, pese a las dificultades del trazado. “Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor. El resto, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el año que viene”, expresó.

En la parte alta de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria de la temporada, escoltado por George Russell y Oscar Piastri. Max Verstappen terminó cuarto y aseguró el subcampeonato de Pilotos, mientras que Liam Lawson fue noveno con Racing Bulls. La temporada de Fórmula 1 cerrará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, pactado a 58 vueltas y con inicio previsto a las 10:00 hora argentina.