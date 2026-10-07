El sanjuanino se lesionó durante la preparación en el Aldo Cantoni y no viajará a Asunción. El Comité Nacional Técnico confirmó su baja y convocó a Giuliano Giuliani.

El sanjuanino Matías Pascual sufrió una lesión muscular durante la preparación de la Selección argentina Senior de hockey sobre patines y quedó descartado para los World Skate Games Asunción 2026. La baja se produjo en la etapa final de los entrenamientos, a pocos días del viaje a Paraguay.

El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines confirmó la lesión y la imposibilidad de que el jugador llegue en condiciones al certamen. Ante esa situación, el cuerpo técnico modificó la convocatoria e incorporó a Giuliano Giuliani en el lugar que dejó vacante el sanjuanino. La decisión altera la planificación del seleccionado en la recta final previa al torneo.

Antecedentes recientes

El caso se suma a una serie de contratiempos físicos que afectaron a Pascual en competencias internacionales. En San Juan 2022, el delantero sufrió una fractura de tibia y peroné que le impidió jugar la definición del campeonato. Dos años después, en Novara 2024, volvió a quedar afuera tras resentirse de aquella lesión y ser intervenido quirúrgicamente.

La secuencia también incluyó la Copa de las Naciones de este año, en Suiza, donde Pascual sufrió la fractura de uno de sus dedos y debió abandonar la competencia. En este contexto, la nueva lesión vuelve a dejarlo al margen de un Mundial cuando se encontraba en la última parte de la puesta a punto del equipo.

Impacto para el seleccionado

El episodio ocurrió en el estadio Aldo Cantoni, escenario de la preparación final del plantel antes del viaje a Asunción. Para la Argentina, la baja implica perder a uno de sus jugadores más experimentados en la competencia que comenzará en los próximos días. Para Pascual, supone reiniciar un nuevo proceso de recuperación en medio de una seguidilla de lesiones que afectó sus últimas participaciones internacionales.

Desde el ámbito del hockey acompañaron al sanjuanino tras conocerse la noticia y destacaron su compromiso durante la preparación del seleccionado. Con la convocatoria ya modificada, la atención queda puesta ahora en la conformación definitiva del plantel y en la evolución física del jugador fuera de la lista mundialista.