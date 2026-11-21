El club sanjuanino habilitó la venta de entradas para recibir a Pacífico de Mendoza en el Serpentario. Hay valores diferenciados para socios, jubilados, menores y no socios.

Sportivo Desamparados puso en venta las entradas para el partido de ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur, que disputará ante Sport Club Pacífico de Mendoza. El encuentro se jugará en el Serpentario y el equipo dirigido por Mauricio Del Cero buscará sacar ventaja en la serie decisiva con el acompañamiento de su público.

Valores para socios Para los socios, la popular será sin cargo. La platea baja costará $5.000 y la platea alta, $10.000. Además, los jubilados y menores podrán ingresar gratis tanto a la popular como a la platea, siempre que sean socios del club.

Otras categorías Quienes integran la escuela de fútbol, las inferiores, el futsal y el fútbol femenino deberán pagar $10.000 por su entrada. En el caso de los no socios, el valor será de $15.000 para la popular, $20.000 para la platea baja y $25.000 para la platea alta.

Acceso diferencial Para los no socios jubilados y menores, el club fijó un valor de $8.000 para la popular y de $10.000 para la platea. La estructura de precios muestra que la institución busca sostener la recaudación del partido y, al mismo tiempo, preservar beneficios para la masa societaria.

La serie ante Pacífico definirá al representante de la Región Cuyo en la instancia siguiente del certamen. Con la venta ya habilitada, la atención del club y de su hinchada queda puesta en la concurrencia al estadio y en el resultado del primer cruce, que puede condicionar el desenlace de la final.