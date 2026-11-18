Rodolfo Arruabarrena dispuso que todo el plantel viaje a Colombia para enfrentar a Atlético Mineiro . La delegación incluirá lesionados, juveniles y futbolistas sin lugar en la consideración del DT.

Boca viajará con los 33 futbolistas del plantel profesional a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La decisión fue tomada por Rodolfo Arruabarrena y apunta a que ningún integrante del grupo quede al margen de la definición internacional, prevista para este sábado a las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La nómina incluirá jugadores que no están en condiciones de competir por distintas razones. Entre ellos figuran Agustín Marchesín y Matías Satas, con problemas físicos, además de futbolistas que perdieron terreno en la consideración del cuerpo técnico, como Milton Giménez. También integrarán la delegación juveniles que hoy no tienen lugar en el equipo principal, entre ellos Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

Reglamento y preparación La lista ampliada tendrá una consecuencia práctica: diez integrantes de la delegación deberán quedar afuera del banco de suplentes, porque el reglamento de la Conmebol habilita solamente a 23 futbolistas para la planilla oficial. En paralelo, el plantel tiene previsto realizar dos entrenamientos en Colombia, el jueves y el viernes, en el estadio Romelio Martínez, donde suele actuar Barranquilla FC.

La definición del equipo titular quedará para el sábado, en la previa del partido. Según lo informado, Boca no tendría grandes cambios respecto de los once que vencieron 3-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina. Lautaro Blanco, que trabajó de manera diferenciada al comienzo de la semana, y Milton Delgado, con un leve esguince de rodilla, llegarían en condiciones para la final.

La incógnita ofensiva La principal duda está en el frente de ataque. Sebastián Villa y Miguel Merentiel tendrían asegurados sus lugares, mientras que Tomás Aranda, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por el puesto restante. Por el momento, Velasco aparece como el principal candidato para completar el tridente ofensivo.

La delegación viajará con el plantel completo y la formación quedará resuelta en Barranquilla, después de las prácticas programadas en la semana previa a la final. El límite reglamentario de 23 nombres para la planilla oficial obligará a un recorte recién antes del partido decisivo.