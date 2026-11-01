El argentino se impuso en la clasificación general masculina con 8:27:30. Es su segundo triunfo en la provincia y el primero en distancia Full.

El argentino Mario de Elías ganó el Ironman San Juan 2026 y se quedó con el primer puesto de la clasificación general masculina. Con el dorsal 444, cruzó la meta en Plaza Bicentenario a las 17:27, tras completar el recorrido en 8 horas, 27 minutos y 30 segundos.

El atleta, nacido en Allen, Río Negro, se impuso en una prueba que combinó natación en aguas abiertas, ciclismo y maratón. Su resultado lo ubicó además como ganador de la categoría masculina de 40 a 44 años, según los registros de la competencia.

Los parciales del recorrido mostraron su rendimiento en cada tramo. Los 3,8 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra le demandaron 57 minutos y 40 segundos. Luego completó los 180 kilómetros de ciclismo en 4 horas, 20 minutos y 5 segundos.

La definición llegó en la maratón de 42 kilómetros, que cerró en 3 horas, 5 minutos y 49 segundos. Ese registro le permitió sostener la ventaja y asegurar el triunfo en la competencia sanjuanina, una de las pruebas de mayor exigencia del calendario de triatlón.

Antecedente en la provincia La victoria tuvo además un antecedente inmediato en San Juan. En abril de 2025, De Elías había ganado el Ironman 70.3 San Juan, y ahora repitió en la distancia Full. De acuerdo con los registros disponibles, este sería su primer triunfo en una competencia Ironman de distancia completa.