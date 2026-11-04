La excampeona mundial recordó al entrenador que la acompañó en su regreso al ring en 2014 . Le dedicó un mensaje en redes sociales y destacó su rol en la etapa que la llevó al título.

La muerte de José Esteban Rojas motivó una despedida pública de María Cecilia Román, excampeona mundial de boxeo, quien lo recordó como su entrenador y como una figura central en una etapa decisiva de su carrera. La boxeadora difundió el mensaje a través de sus redes sociales, sin aportar otros datos sobre las circunstancias del fallecimiento. En su publicación, ubicó a Rojas como una referencia en el proceso que la llevó a la consagración mundial.

Regreso al ring Román señaló que el vínculo deportivo con Rojas se consolidó desde su vuelta al boxeo en 2014, año en el que retomó la actividad y comenzó el camino que derivó en su título. Ese antecedente resulta relevante porque marca el momento en que se reordenó su carrera profesional bajo la conducción del entrenador. En el mensaje, la deportista destacó el acompañamiento recibido en esa etapa de reconstrucción competitiva.

«Gracias por enseñarme, por exigirme, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía y por guiarme hasta lo más alto», escribió la boxeadora. La cita resume el lugar que le atribuyó a Rojas dentro de su trayectoria deportiva y da cuenta de la relación de trabajo que mantuvieron durante ese período. No se informaron otros testimonios ni precisiones institucionales sobre el deceso.

Despedida pública En el cierre de su mensaje, Román escribió: «Hasta siempre, José. Gracias infinitas». La frase funcionó como despedida personal y también como reconocimiento a la incidencia que tuvo el entrenador en su carrera. Hasta el momento, la única información difundida proviene de la publicación realizada por la excampeona mundial en sus redes sociales.