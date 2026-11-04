El equipo de Pocito venció a Bancaria en el pendiente de la última fecha. Con ese resultado quedó armado el cuadro de cuartos de final.

El Torneo Oficial femenino de hockey sobre patines completó su fase clasificatoria con la victoria de Aberastain por 4 a 1 ante Bancaria, en el partido pendiente de la última fecha. El resultado cerró la tabla y dejó confirmado el cuadro de cuartos de final del certamen sanjuanino.

Con los ocho equipos ya clasificados, la competencia ingresará ahora en una etapa de eliminación directa. Esa instancia definirá a los cuatro semifinalistas y ordena el tramo decisivo del campeonato local, una fase en la que cada cruce pasa a tener incidencia directa sobre la continuidad en el torneo.

Los cruces Los partidos establecidos para cuartos de final serán Social vs. Aberastain, Bancaria vs. SEC, Concepción vs. Argentino y UVT vs. Valenciano. De ese modo, los equipos ya conocen el recorrido inmediato que deberán transitar en busca de un lugar en semifinales.

La definición de la fase clasificatoria permite ordenar el calendario de la competencia y anticipa la próxima agenda deportiva del hockey femenino provincial. A partir de ahora, la atención quedará puesta en la disputa de los cuatro cruces, que marcarán el inicio de la etapa eliminatoria del torneo.