El Manchester United evaluaría aplicar una multa a Lisandro Martínez por las declaraciones que formuló después de la derrota ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, por la Champions League. Según The Athletic, fuentes del club que hablaron bajo condición de anonimato consideran inevitable una sanción económica, aunque no hubo confirmación oficial. El caso tomó dimensión interna porque las críticas del defensor argentino alcanzaron al nivel del plantel y a la política de incorporaciones.

El equipo inglés cayó 2-0 frente al conjunto español y el resultado expuso dificultades deportivas que ya venían siendo discutidas dentro de la institución. Tras el partido, Martínez cuestionó el respaldo recibido por Michael Carrick y reclamó mayor inversión en el mercado de pases. En ese marco, también apuntó contra Jason Wilcox, director deportivo del club, lo que amplificó la repercusión de sus dichos.

Las frases que generaron reacción

Martínez sostuvo: “Este plantel no tiene nivel para la Champions League”. En otra de sus definiciones, afirmó: “No creo que Carrick haya recibido el respaldo adecuado. Hizo lo mejor que pudo. Esperaba más inversiones en el mercado de verano”. A partir de esas expresiones, la discusión dejó de limitarse al rendimiento puntual y pasó a incluir la responsabilidad de la dirigencia en la conformación del plantel. El argentino también planteó que los malos resultados no deben recaer solo sobre entrenadores y futbolistas.

La respuesta no tardó en llegar desde figuras históricas de los Red Devils. Wayne Rooney admitió que el club necesita invertir más, pero cuestionó el momento y la forma elegidos por Martínez para exponer sus críticas. Además, puso en duda el rendimiento del defensor durante su etapa en el equipo y señaló que, si llegan nuevos futbolistas, el argentino podría ser uno de los que salga de la institución. Rio Ferdinand también se sumó a las objeciones, según la información difundida.

Antecedentes y proyección

El episodio reavivó comparaciones con el caso del exentrenador Rubén Amorim, quien también había manifestado su descontento con la dirección deportiva y terminó fuera del club. Esa referencia alimentó las especulaciones sobre el futuro de Martínez, aunque no implica una decisión tomada por la entidad. Por el momento, la consecuencia más concreta mencionada por The Athletic es una eventual multa, mientras sigue abierta la discusión sobre el peso de las críticas en la relación entre el jugador y la conducción deportiva.

La situación quedó instalada en Old Trafford en un contexto de revisión del plantel y de resultados que no satisfacen las exigencias de la competencia europea. Sin confirmación oficial de sanciones ni de una salida, el próximo paso depende de la respuesta institucional que adopte el club tras las declaraciones del defensor argentino.