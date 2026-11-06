El argentino tendrá este viernes las primeras prácticas en el circuito de Interlagos. La jornada se verá por Fox Sports y Disney+ Premium.

La Fórmula 1 pone en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de Brasil y Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine para disputar las primeras sesiones de entrenamiento en el circuito de Interlagos.

El piloto argentino llega a esta fecha después de haber finalizado en el octavo puesto en el Gran Premio de México. Sin embargo, ese resultado tuvo un desenlace posterior: una vez terminada la competencia, Colapinto y su compañero Pierre Gasly fueron sancionados, por lo que Alpine perdió los puntos que ambos habían sumado.

Agenda del viernes La actividad para el argentino contempla dos tandas de entrenamientos durante la jornada en Brasil. La primera práctica libre está programada para las 12.30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 16, ambas en horario argentino. Se trata de instancias clave para ajustar el rendimiento del auto en un fin de semana de carrera que puede incidir en la cosecha de puntos del equipo.

Transmisión Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Brasil a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La cobertura televisiva incluirá las primeras salidas a pista en Interlagos, donde Colapinto buscará recuperar ritmo competitivo tras la descalificación administrativa que afectó a Alpine en México.

Con dos prácticas previstas para este viernes, el desarrollo del fin de semana quedará condicionado por la evolución de los tiempos y por la adaptación del piloto argentino al trazado brasileño. La próxima referencia para el equipo será la comparación de rendimiento entre ambas sesiones y su impacto en la clasificación del resto de la programación.