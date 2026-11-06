El campeón de la Copa de Plata inicia este fin de semana la reubicación ante Teqüe, en Mendoza. El objetivo es terminar entre los dos primeros para llevar a San Juan un cupo al Top 8.

Créditos: @totografía.

Huazihul, campeón de la Copa de Plata del rugby cuyano, iniciará este fin de semana la reubicación con el objetivo de conseguir una plaza más para San Juan en el Top 8. El primer compromiso será como visitante ante Teqüe, en Mendoza, en la misma cancha donde el conjunto sanjuanino se consagró tras vencer 26 a 22 a Universitario de Mendoza.

El antecedente inmediato quedó marcado por una final que el capitán del club de Rivadavia, Alejandro “Toro” Molina, describió como un partido de dos tiempos muy distintos. “Fue un partido con un primer tiempo que se vio muy favorable para nosotros. Comenzamos ganando 26 a 0, nos terminan haciendo un try en el primer tiempo y en el segundo cambió el clima completamente”, relató. Según su testimonio, el desarrollo se complicó por la caída de piedras durante el complemento, aunque Huazihul sostuvo la posesión y cerró el resultado a favor.

Objetivo provincial El entrenador Juan M. Guajardo pidió enfocar al plantel en lo que viene y relativizar la celebración. “Al otro día dimos vuelta la página, pensando ya en el partido de este fin de semana”, señaló. También definió a Teqüe como un rival “duro, compacto”, pese a haber terminado último en la tabla, y planteó que el encuentro será tratado “como una final”. La meta del plantel, según Molina, es ganar una plaza más para la provincia y no solo sostener el título de Plata.

Cómo se define El formato de la competencia establece que los dos primeros de Plata enfrenten a los dos últimos del Top 8, en una instancia todos contra todos y con partidos de ida בלבד. Los dos mejores de ese mini torneo obtendrán una plaza para sus respectivas provincias. En esa disputa están Teqüe, que terminó último con 3 unidades; San Juan RC, que quedó penúltimo; Huazihul, campeón de Plata; y Universitario de Mendoza, subcampeón. Si los dos equipos sanjuaninos terminan primero y segundo, San Juan sumará una plaza adicional en 2027 en la máxima categoría del rugby cuyano.

Lo que sigue Huazihul tendrá tres partidos en esta instancia y el primero será clave para sostener la aspiración de llevar más representación sanjuanina a la división superior. Molina resumió ese objetivo al señalar que la final ganada el fin de semana pasado sirvió para coronar un gran año, pero que la prioridad está puesta en la reválida. El próximo paso será el cruce ante Teqüe y, después, la serie continuará con el análisis del duelo frente a San Juan RC, rival al que ya enfrentó en la Copa Alberto Mugnos de principio de año.