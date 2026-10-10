El delantero de Atlético de la Juventud Alianza suma 14 tantos a una fecha del cierre de la fase clasificatoria. Victorio Martini, de 9 de Julio, lo sigue con 13.

A falta de una fecha para que concluya la serie clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Luciano Riveros encabeza la tabla de goleadores con 14 tantos. El delantero de Atlético de la Juventud Alianza quedó como máximo artillero del certamen y, por ahora, sostiene una diferencia mínima sobre sus perseguidores.

El escolta es Victorio Martini, de 9 de Julio, con 13 goles. La diferencia entre ambos deja abierta la definición individual en la última jornada, en un torneo que todavía tiene una fecha por jugar en su fase clasificatoria.

Antecedentes Riveros, apodado La Bestia, ya había mostrado su capacidad goleadora con las camisetas de San Martín y Unión. Su presente en Alianza confirma esa tendencia y lo ubica al frente de una nómina en la que también aparecen otros nombres con buena producción ofensiva.

Detrás se ubica Agustín Torres, de Atlético Minero, con 10 goles. Luego figuran Eduardo Bronvale, de 9 de Julio, y Enzo Molina, de Villa Ibáñez, ambos con 8, para completar el grupo de los cinco primeros de la tabla.

Top ten También integran ese listado Franco Goria, de Sportivo Desamparados, con 8; Ignacio González, de Rivadavia, con 7; y con la misma cantidad Jorge Olivares, de Marquesado, Nicolás Lucero, de Trinidad, y Rodrigo Bronvale, de Atenas. La última fecha definirá si Riveros conserva el liderazgo o si alguno de sus perseguidores reduce la brecha.