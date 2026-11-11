Lucas recibio la copa pero se la dio a su hermano Santiago para que entre ambos la levantaran con sus compañeros de Desamparados.

Los hermanos Lucas y Santiago Ceballos compartieron en el estadio San Juan del Bicentenario el título que Desamparados obtuvo frente a Minero, en una definición que cerró 35 años de espera para un campeonato oficial del club. El logro tuvo un alcance deportivo e institucional para la entidad de Puyuta, porque reunió en un mismo plantel a dos futbolistas con recorridos distintos pero atravesados por la misma pertenencia. En el caso de Lucas, el desenlace llegó después de su paso por Godoy Cruz y Patronato de Paraná; en el de Santiago, a los 40 años, el título se sumó a una trayectoria que lo mantuvo ligado al club y al fútbol provincial.

La historia de ambos comenzó en San Juan, donde entrenaban desde chicos y, según el relato publicado, llegaban en bicicleta desde la zona de Rastreador Calívar e Ignacio de la Roza. Ese dato resume el origen de una relación con el club que no se limitó a una etapa formativa, sino que se sostuvo a lo largo de los años. El vínculo con Desamparados quedó marcado por una continuidad que incluyó regresos, momentos de frustración y el objetivo persistente de conseguir un título con la camiseta verde y blanca. En ese recorrido, Lucas volvió a la provincia hace seis años y se reincorporó al club que lo formó.

Lucas Ceballos explicó después del partido que la consagración tuvo un valor especial por el tiempo transcurrido y por la acumulación de esfuerzos del plantel. “Terminar nuestra carrera logrando esto juntos es algo soñado”, dijo, y luego agregó: “Estoy emocionado porque logramos un título con el club. Era algo que deseaba hace mucho y gracias a Dios se dio”. También remarcó que el equipo llegó a la definición con “mucho partido encima” y sostuvo que el desgaste no fue una excusa dentro del grupo. Sus declaraciones ubican el campeonato no solo como un resultado deportivo, sino como la culminación de una campaña extensa y exigente.

Antecedentes y recorrido En su testimonio, Lucas recordó finales perdidas y una semifinal reciente, y planteó que el aprendizaje para los más jóvenes fue sostener la búsqueda aun después de los tropiezos. “Me acuerdo de haber perdido otra final hace cuatro años, después la del año pasado en Pergamino”, señaló, antes de insistir en que el mensaje interno fue levantarse y volver a intentar. También destacó el “sentido de pertenencia” de los jugadores surgidos del club y la tarea de transmitirlo a los más chicos y a los incorporados durante la temporada. Esa construcción colectiva, según su mirada, fue una de las claves de la consagración.

Santiago y lo que viene El caso de Santiago Ceballos agrega otro capítulo a la historia familiar y deportiva. El año pasado había quedado la impresión de un cierre de ciclo, pero decidió seguir y volvió a competir, esta vez con la posibilidad de sumar un nuevo objetivo. El título con Desamparados no agota su calendario, porque todavía le queda por delante el Torneo Regional Amateur, instancia en la que el club buscará el ascenso al Federal A. Para los hermanos, la conquista quedó asociada a una familia presente en la tribuna y a una carrera que, según el propio relato, se sostuvo sobre el esfuerzo, la fe y la continuidad en el club.

El cierre de la temporada dejó así una referencia concreta para Desamparados: el campeonato oficial conseguido frente a Minero y una base de jugadores identificados con la institución. En el caso de los Ceballos, la consagración quedó unida a una trayectoria que empezó con viajes en bicicleta y terminó con un título compartido en San Juan. Lo que sigue para el club es la continuidad competitiva en el Regional Amateur, mientras que para ambos hermanos este trofeo quedó como un punto de referencia en una carrera marcada por la permanencia en el mismo escudo.