Venció 1 a 0 a Minero en el estadio San Juan del Bicentenario con un gol de Daniel Castro. Conquistó el supercampeonato sanjuanino 2026 y cerró una campaña de 40 partidos.

Desamparados derrotó 1 a 0 a Minero en el estadio San Juan del Bicentenario y se consagró supercampeón del fútbol sanjuanino 2026. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero ganó la Superfinal entre el campeón del Apertura y el ganador del Clausura. El resultado le permitió cortar una sequía de 35 años sin conquistar un torneo oficial.

El partido se desarrolló con un primer tiempo cerrado, de mucha disputa y pocas llegadas claras. En ese tramo, Minero reclamó un penal por una caída de Hernán Vega dentro del área, mientras que a Desamparados le anularon un gol de Santiago Ceballos por posición adelantada. La definición quedó abierta hasta el complemento, en un encuentro que exigió precisión y control en cada tramo.

El gol decisivo llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Daniel Castro recibió por la izquierda, se acomodó cerca del área y remató de derecha. La pelota pegó en el palo izquierdo de Sebastián Domínguez y terminó dentro del arco. Ese tanto resolvió una final que hasta entonces parecía encaminada a una definición por penales.





Con la ventaja a favor, Desamparados administró el resultado y sostuvo la diferencia hasta el cierre. Minero, que ingresó a la Liga Sanjuanina en 2023, no logró encontrar el empate pese a su crecimiento en la competencia local. El pitazo final de Ignacio Aurtenechea confirmó el título y la consagración del conjunto puyutano.

La campaña del campeón dejó números de alto rendimiento: disputó 40 partidos, ganó 26, empató 11 y perdió apenas 3. Además, convirtió 76 goles y recibió 28. Con esos registros, el club cerró una temporada que terminó con la obtención del título oficial y con la definición del supercampeón sanjuanino de 2026.