La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que LPF Play comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 desde el jueves 15 de octubre para seguir las transmisiones del Ascenso, incluida la Primera Nacional donde juega San Martín. La medida alcanza también a la Primera B y la Primera C, y modifica el esquema de acceso que se había implementado durante este año a través de la plataforma digital de la entidad.

Hasta el cierre de la jornada de este fin de semana, los partidos podrán verse sin costo, según informó la AFA. A partir de la próxima semana, el acceso a esos contenidos requerirá contratar el plan Plus, lo que marca el fin de las transmisiones gratuitas para las principales categorías del Ascenso. Para los hinchas de San Martín, la novedad tiene efecto directo sobre el seguimiento del equipo desde fuera del estadio y sobre el costo mensual de ese servicio.

Qué incluye el plan

El abono pago permitirá reproducir contenidos en hasta dos dispositivos de manera simultánea, de acuerdo con la información difundida por la plataforma. La oferta gratuita se mantendrá, aunque con una cobertura más acotada: incluirá encuentros del Federal A, el Promocional Amateur y el futsal femenino, categorías que no están alcanzadas por la modalidad paga en todos sus partidos.

La plataforma informó además que quienes se suscriban al plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive participarán de un sorteo de 10 camisetas vinculadas a la despedida de Lionel Messi. Ese beneficio fue anunciado como parte de la nueva etapa comercial del servicio, aunque no modifica las condiciones de acceso a las transmisiones del Ascenso.

Cómo se contrata

Para acceder al plan pago, los usuarios deberán ingresar a LPF Play, entrar en la sección Mi Cuenta y seleccionar la opción Gestión de Plan. Desde allí podrán iniciar sesión y elegir el plan Plus. El procedimiento también puede comenzarse desde la aplicación para celulares, pero la contratación se completa en el navegador web. Con ese esquema, la disponibilidad gratuita quedará limitada al calendario de este fin de semana y el nuevo valor regirá desde el 15 de octubre.