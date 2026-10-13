El partido entre All Boys y Godoy Cruz, disputado en Floresta, quedó marcado por una decisión arbitral rectificada a partir de una imagen mostrada en un celular. A los 43 minutos del segundo tiempo, Nicolás Lamolina sancionó penal para el equipo mendocino y expulsó a Iván Zaffarana por una infracción sobre Axel Rodríguez. Sin embargo, la falta había ocurrido fuera del área, según la secuencia que luego revisó el propio juez. El episodio tuvo impacto porque interrumpió el juego durante 26 minutos y reabrió el debate sobre los mecanismos de control arbitral en categorías sin VAR.





La escena se produjo en un contexto de fuerte protesta de los futbolistas de All Boys, que cuestionaron la sanción inicial. En medio de ese reclamo, Zaffarana tomó un celular y le mostró a Lamolina la transmisión del partido por LPF Play para intentar demostrar que la infracción había sido fuera del área. Las imágenes del episodio quedaron registradas y circularon en redes sociales, mientras el árbitro mantenía en principio su decisión. La intervención de efectivos policiales fue necesaria para resguardar al juez durante la interrupción.

Interrupción prolongada

Durante el lapso de detención, Lamolina sostuvo el penal para Godoy Cruz y el encuentro quedó en un clima de tensión creciente. Además de la expulsión de Zaffarana, también fueron sancionados integrantes del banco de suplentes de All Boys, en un tramo del partido que incluso puso en duda su continuidad. La suspensión temporal expuso la ausencia de VAR en la categoría, ya que la revisión no pudo canalizarse por el sistema tecnológico habitual. En ese marco, la discusión se trasladó del campo de juego a la legitimidad del procedimiento arbitral utilizado para corregir la jugada.

Rectificación y antecedentes del juego

Recién a los 66 minutos del segundo tiempo, Lamolina dio marcha atrás: anuló el penal y dispuso un tiro libre para Godoy Cruz por la infracción cometida fuera del área. También agregó diez minutos de tiempo adicional. La rectificación no cerró la controversia, porque al final del encuentro jugadores del conjunto mendocino volvieron a reclamarle al árbitro por el cambio de criterio. Entre las frases que se escucharon durante las protestas, una de las más repetidas fue: “Tenés que morir con lo que viste”.

Otra jugada discutida

El episodio del celular no fue la única acción cuestionada de la noche. Antes, Lamolina había sancionado otro penal a favor de Godoy Cruz por una supuesta mano de Purita, decisión que fue objetada por los futbolistas de All Boys. Martín Pino ejecutó ese remate, pero la pelota dio en el travesaño y el marcador siguió 0-0. Más tarde, Lucas Cano convirtió para el equipo local, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada en la jugada previa. El cierre dejó un partido atravesado por decisiones arbitrales discutidas y por una rectificación inusual, sin intervención tecnológica formal, que se produjo después de más de veinte minutos de interrupción.