La entidad española se desligó de las frases del delantero francés y anunció un protocolo de sensibilización. El episodio derivó en la ruptura de contratos y en la suspensión de transmisiones en China.

LaLiga de España se disculpó con el público de China tras un episodio originado por un comentario del delantero francés Kylian Mbappé sobre Mao Zedong. La entidad sostuvo que las expresiones fueron de carácter personal y que no representan a la organización. El caso tuvo impacto inmediato en la relación comercial y televisiva del torneo con ese mercado.

La controversia surgió a partir de una entrevista en la que Mbappé dijo que su meme favorito es “aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. Aunque no nombró de manera explícita a Mao Zedong, la referencia fue interpretada en ese sentido por tratarse de una figura de alta sensibilidad política en la sociedad china. Según el material difundido, incluso burlarse de ese tema puede constituir un delito en ese país.

Efectos comerciales Como consecuencia de esas declaraciones, marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground decidieron romper sus contratos con el jugador. A la vez, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y retiró los anuncios en los que aparecía el futbolista. El episodio mostró el alcance que puede tener una declaración individual sobre acuerdos de patrocinio y distribución audiovisual en el mercado chino.

Respuesta institucional LaLiga difundió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que “lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos”. También aclaró que esas expresiones fueron realizadas a título personal y que no representan a la entidad. En el mismo texto, la organización afirmó que “el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas”.

Próximos pasos La entidad informó además que trabaja con sus socios e interlocutores en China para abordar la situación. Según el comunicado, también se comprometió a implementar un protocolo de sensibilización y comunicación junto con clubes y jugadores, con el objetivo de promover el respeto por distintas culturas y prevenir incidentes similares. El desarrollo posterior dependerá de la aplicación de esas medidas y de la evolución de los vínculos comerciales en ese mercado.