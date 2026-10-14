La Selección argentina de hockey sobre patines se recuperó en el Mundial de Asunción con una victoria por 4-1 frente a Angola, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo. El equipo venía de perder en el debut ante Francia y necesitaba una respuesta para sostener sus chances de avanzar. En ese contexto, el triunfo ordenó la campaña y dejó al plantel con margen para el próximo compromiso.

Reacción del plantel

Dos de los protagonistas, Danilo Rampulla y Lucas Martínez, destacaron la importancia de dejar atrás la caída inicial y enfocarse en el partido siguiente. Rampulla reconoció que el encuentro fue “bastante sufrido” y sostuvo que el equipo fue a buscar la victoria desde el inicio. También señaló que, tras un comienzo complicado en el Mundial, el plantel logró “dar la cara” y sacar adelante un partido que consideró merecido.

El jugador también envió un mensaje a los hinchas argentinos y pidió confianza en el grupo. “Tienen que confiar. Tenemos un equipo muy preparado para este tipo de escenarios. Todos tenemos días malos, nosotros tuvimos uno ayer, pero lo importante es esto: nos plantamos, dimos la cara y conseguimos un triunfo que merecíamos de principio a fin”, expresó. La frase sintetizó el intento del plantel por consolidar una recuperación deportiva después del traspié ante Francia.

Aporte ofensivo

Lucas Martínez, autor de dos de los cuatro goles argentinos, también valoró el desarrollo del partido y el trabajo colectivo. “Estamos felices por cómo se dio y por cómo ganamos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, lo trabajamos bien y tuvimos paciencia, defendiendo muchísimo, que quizá fue un poco lo que nos faltó ayer”, analizó. Su lectura ubicó la clave del resultado en la solidez defensiva y en la administración de los tiempos de juego.

El mendocino reforzó además el mensaje de respaldo al equipo y vinculó el esfuerzo con la camiseta nacional. “A todos les decimos que crean en nosotros, que por esta camiseta se deja todo”, afirmó. Con esa victoria, Argentina quedó con tres puntos y ya tiene en agenda su próximo partido frente a Chile, este miércoles a las 20, un cruce que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en el certamen.