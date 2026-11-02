La primera Noche de la UBA se hará el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. Recaudará fondos para una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

La Universidad de Buenos Aires realizará el 12 de noviembre, a las 20, la primera “Noche de la UBA” en la Facultad de Derecho, un evento benéfico que tendrá como destino la recaudación de fondos para el Hospital de Clínicas. La iniciativa fue presentada como una actividad que se repetirá cada año con un objetivo solidario distinto. En esta edición, la meta es financiar una plataforma robótica quirúrgica de última generación para ese centro de salud.

La propuesta cuenta con el apoyo de figuras vinculadas al deporte y se apoya en la subasta de prendas y objetos donados por deportistas argentinos. Entre los elementos informados figuran camisetas de Julián Álvarez, Fabricio Oberto, Manu Ginóbili, Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández, además de guantes de Emiliano “Dibu” Martínez y una gorra firmada por Franco Colapinto. También se incluirán una camiseta de River firmada por los jugadores campeones de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, una camiseta de Boca de Leandro Paredes firmada por el plantel y una camiseta de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993.

Destino de los fondos El equipamiento que busca financiar la UBA permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición. Según la información difundida, ese tipo de tecnología mejora la precisión de las intervenciones, reduce complicaciones, agiliza recuperaciones y amplía la capacidad quirúrgica. Además, se presenta como una herramienta para fortalecer la formación de médicos y técnicos del sistema de salud.

Capacidad asistencial El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas por año y realiza más de 8.000 cirugías anuales, de acuerdo con los datos difundidos en la convocatoria. También forma a más de 1.500 profesionales de la salud. En ese marco, la incorporación de una plataforma robótica se plantea como una mejora para la atención y para la capacitación en un hospital universitario que tiene alta demanda asistencial.

Cómo colaborar La organización informó tres vías de participación: hacer una donación por el monto que se desee, sin mínimo establecido; convertirse en sponsor; o comprar una entrada para la “Noche de la UBA”. La actividad se desarrollará en la Facultad de Derecho y marcará el inicio de este formato anual de recaudación. El seguimiento de la campaña quedará atado al nivel de adhesión que consiga la universidad para alcanzar el objetivo de equipamiento previsto.