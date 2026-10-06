La Universidad de Buenos Aires entregó este martes a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de esa casa de estudios, en la antesala de su despedida de la Selección Argentina. El acto se realizó pocas horas antes del partido frente a Benín en el estadio Monumental, donde el capitán argentino disputará su último encuentro con la camiseta nacional. La resolución había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA.

La universidad fundamentó la decisión en la trayectoria deportiva de Messi y en su representación de la Argentina durante las últimas décadas. En el texto de la resolución, la institución sostuvo que su recorrido constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional. La distinción se inscribe en una práctica habitual de las universidades de otorgar títulos honoríficos a figuras cuya influencia excede su disciplina.

Agradecimiento del capitán

Durante el acto, Messi agradeció la distinción y afirmó que es “un orgullo” haber sido reconocido como Doctor Honoris Causa. También señaló que se trataba de “un día muy especial” y que intentaría disfrutarlo, en referencia a su despedida con la Selección en el Monumental. “Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”, expresó.

Los fundamentos de la UBA

En la resolución, la UBA puso el foco en los logros de Messi con la Selección y mencionó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También recordó que integró el plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026. Para la universidad, esos antecedentes consolidan una trayectoria que excede lo estrictamente deportivo y que lo convirtió en referencia de la identidad nacional.

Las palabras de las autoridades

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, sostuvo que la distinción no se apoyó solo en los números y las estadísticas de su carrera, sino también en su condición de “persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”. A su vez, el vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla “con coraje y respeto”. Yacobitti añadió que el homenaje “trasciende su carrera futbolística” y constituye un reconocimiento de la universidad “en nombre de toda la sociedad argentina”.

La UBA indicó además que el Doctor Honoris Causa forma parte de una tradición internacional de las casas de altos estudios para destacar trayectorias, influencia y valores que exceden una disciplina. En este caso, la distinción se produjo en una jornada de fuerte carga institucional y deportiva para el capitán argentino, que horas después afrontará su último partido con la Selección. El cierre de su ciclo internacional quedará así asociado a un reconocimiento académico de una de las principales universidades públicas del país.