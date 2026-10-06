La Unión Argentina de Rugby formalizó ante World Rugby su candidatura junto a Uruguay, Chile y Brasil. También detalló los estadios propuestos y la definición sería en noviembre de 2027.

La Unión Argentina de Rugby, con el acompañamiento de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la información técnica para formalizar su candidatura como sede del Mundial de 2035. Según el comunicado, la definición de la sede se anunciará en noviembre de 2027. La presentación incorpora, además, una lista preliminar de estadios que podrían albergar los partidos del certamen.

Propuesta de sedes En Argentina, la nómina incluye el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires; el Único Diego Armando Maradona en La Plata; el Mario Alberto Kempes en Córdoba; el Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero; el Padre Martareana en Salta; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Gigante de Arroyito de Rosario. La propuesta también contempla el Maracaná en Brasil, el Nacional en Chile y el Centenario en Uruguay. Se trata, por ahora, de una postulación y no de una asignación definitiva de partidos ni de sedes.

Declaraciones de la UAR El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, sostuvo que “la presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”. También afirmó que la región tiene “la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”. El dirigente enmarcó la iniciativa como un proyecto regional y señaló que se construye junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby.

Alcance regional Páez Molina agregó que la aspiración es que “por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo”. En la misma línea, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, dijo que la postulación “demuestra cómo está unida nuestra región” y que trabajaron “persiguiendo objetivos comunes”. Según expresó, confían en haber hecho “todo lo necesario” para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup de las condiciones ofrecidas para ser sede.

Próximos pasos La candidatura quedó formalizada con la entrega de la documentación técnica y ahora queda a la espera de la evaluación de World Rugby. El proceso continuará hasta la definición prevista para noviembre de 2027, cuando se conocerá qué sede recibirá el torneo de 2035.