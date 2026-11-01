Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los ocho minutos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El árbitro Nicolás Ramírez revisó la jugada a instancias del VAR, a cargo de Silvio Trucco, y dejó a la visita con diez jugadores en el inicio del partido. La acción tuvo impacto inmediato en el desarrollo del encuentro y reabrió el debate sobre el criterio aplicado en la sanción disciplinaria.

La infracción se produjo cuando el defensor tomó del cuerpo a Miguel Merentiel durante un avance de Boca. En un primer momento, Ramírez no sancionó la falta, pero luego fue convocado por el VAR para revisar la acción. Tras observar la jugada en pantalla, el juez mostró la tarjeta roja por entender que se había impedido una ocasión manifiesta de gol. La decisión derivó en protestas del delantero uruguayo y del banco local, donde el técnico Rodolfo Arruabarrena cuestionó la resolución.

El criterio discutido El análisis posterior señaló que la falta existió, pero que no correspondía expulsión. La referencia fue la Regla 12, que contempla cuatro variables para determinar si se configura una ocasión manifiesta de gol: la distancia al arco, la dirección de la jugada, la probabilidad de controlar o recuperar el balón y la cantidad y posición de los defensores. Según esa lectura, el punto determinante fue el tercero, ya que Merentiel no tenía la posesión ni una posibilidad clara e inmediata de controlar la pelota. En ese marco, la infracción debió ser interpretada como una falta táctica sancionable con tarjeta amarilla.

La revisión también tuvo efecto sobre la estrategia de River Plate. Después de la expulsión, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio realizó su primera variante: Lautaro Rivero ingresó por Lucas Beltrán para reorganizar el equipo. Más tarde, Boca aprovechó la superioridad numérica a los 27 minutos, cuando Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Lautaro Di Lollo convirtió de cabeza para abrir el marcador. La jugada dejó al partido condicionado desde el arranque y con incidencia directa en el resultado parcial.

Antecedentes y registro Martínez Quarta había vuelto a la formación inicial tras cumplir una fecha de suspensión, originada por una amarilla recibida frente a Belgrano por protestar al final de ese partido. Esa sanción lo había marginado del cruce con Racing. Con la roja en La Bombonera, sumó su quinta expulsión con la camiseta de River y la segunda en el año. El registro también lo ubica en una lista de antecedentes que incluye una roja ante Aldosivi en 2018, otra frente al Inter en el Mundial de Clubes, la visita a Estudiantes en septiembre de 2025 y el empate con Blooming en abril por la Copa Sudamericana.

Dato estadístico La expulsión quedó además como la segunda más temprana en la historia de los Superclásicos. Solo la supera la tarjeta roja que recibió Reinaldo Merlo a los ocho minutos en el estadio Alberto J. Armando, en un partido que Boca ganó 1-0. Ese antecedente refuerza la magnitud temporal de la sanción y explica por qué la revisión arbitral quedó en el centro de la discusión posterior al encuentro.