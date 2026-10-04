El secretario de Deportes confirmó la baja de la provincia en la competencia nacional. También se suspendieron los Juegos Atacalar por razones económicas.

Dificultades para poder competir de los riojanos

El gobierno de Ricardo Quintela confirmó que La Rioja no participará de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita por dificultades económicas. La decisión fue informada el jueves 1 de octubre y frenó una preparación que ya incluía convocatorias de deportistas del interior provincial. La baja impacta sobre atletas y entrenadores que trabajaban en la conformación de equipos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión, Jorge Córdoba, reconoció la imposibilidad de afrontar la participación. El funcionario sostuvo que otras provincias atraviesan una situación similar, aunque no precisó cuáles. La definición quedó vinculada a la restricción presupuestaria para sostener traslados y alojamiento de la delegación.

Preparación interrumpida Córdoba explicó que había conversado con los responsables del futsal masculino y femenino, quienes analizaban cómo conformar los equipos e incorporar jóvenes del interior riojano. Según relató, recibió la noticia durante la mañana y los entrenadores todavía no habían sido informados al momento de la entrevista. La confirmación pública llegó cuando parte de la planificación deportiva seguía en marcha.

Otra competencia suspendida El secretario también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Atacama, en Chile. En ese caso, indicó que la organización estaba a cargo de Catamarca y que desde esa provincia llegó la comunicación de cancelación por razones económicas. La medida agregó otra competencia fuera del calendario de la delegación riojana.

Agenda deportiva vigente Córdoba señaló que seguían previstos los selectivos para los Juegos Urbanos Argentinos durante el fin de semana. También indicó que la provincia procuraba participar en la mayoría de las disciplinas, con excepción del béisbol, que no se practica en el territorio, y mencionó los Juegos HAGAR Junior como otra alternativa para deportistas en proyección y federados. La evolución del esquema de participación provincial quedó atada a la disponibilidad de recursos.