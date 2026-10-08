El Verdinegro perdió 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba por la fecha 12 del Clausura. Lleva seis partidos sin ganar y quedó 14° con 10 puntos.

La Reserva de San Martín de San Juan perdió 3 a 2 ante Belgrano en el Centro de Formación Armando Pérez, por la fecha 12 del Torneo Clausura del Torneo Proyección. El resultado profundizó una serie negativa que ya suma cuatro derrotas consecutivas y seis partidos sin victorias para el equipo sanjuanino.

Los dos goles de San Martín fueron convertidos por Elías Ibáñez, que marcó por duplicado. Para el conjunto cordobés anotaron Fabricio Mendieta, en dos oportunidades, y Agustín Bono, según el detalle del partido informado. El marcador dejó a Belgrano con 22 puntos y en el quinto puesto de la tabla.

Posición en la tabla

San Martín quedó en el 14° lugar con 10 unidades, en un tramo del certamen en el que no consiguió sumar de a tres. La secuencia de resultados lo mantiene en una zona baja de la clasificación y sin margen para mejorar su ubicación en las fechas inmediatas. En ese contexto, cada partido pasa a tener incidencia directa sobre su posición final en el torneo.

Lo que viene

En la próxima fecha, el equipo sanjuanino recibirá a Deportivo Riestra en el predio Emmanuel Mas. Ese compromiso aparece como una oportunidad para cortar la racha adversa y recuperar puntos como local, en una etapa del campeonato en la que la continuidad de los malos resultados ya condiciona su campaña.