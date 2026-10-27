La fuerza destinará todo su personal disponible al triatlón internacional y no podrá custodiar dos definiciones del fútbol sanjuanino. Los clubes evalúan reprogramarlas para el lunes o la próxima semana.

La Policía de San Juan informó que no prestará servicio en los partidos de fútbol previstos para este sábado y domingo porque todo el personal disponible estará afectado al operativo de seguridad del Ironman, el triatlón internacional que se disputará en la provincia.

La decisión alcanza a la revancha del Torneo Regional Amateur entre Desamparados y Unión, programada en Puyuta, y a la final de la Primera B Local entre Libertad Juvenil y Villa Obrera, prevista en cancha neutral. En ambos casos se trata de definiciones con consecuencias deportivas directas: el primero define el pase a la Cuarta Fase del certamen del Consejo Federal de Fútbol y el segundo establece el ascenso a Primera División.

El único encuentro que se mantiene sin cambios es el de San Martín frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Primera Nacional, fijado para el sábado a las 15:00. Según explicó el jefe del área policial que organiza los operativos, Pablo Torres, del área D3, ese horario responde a una programación de AFA a nivel nacional que no pudo ser modificada por las autoridades locales.

Operativo concurrente Torres señaló que la fuerza ya comunicó la situación a la Liga Sanjuanina de Fútbol y a la Secretaría de Seguridad. “San Martín no lo podemos suspender, así que San Martín se va a jugar. Todo el resto, Regional Amateur que juega Desamparados y Unión, y las finales de la B, hemos presentado una nota diciendo que no podemos cubrir esos eventos”, afirmó. También indicó que el Ironman demandará trabajo policial durante casi todo el fin de semana.

“En el Ironman nosotros empezamos a trabajar a las 4 de la mañana del día domingo. A las 9 de la mañana larga el primer competidor al agua y el último debe cruzar la meta a las 2:34 del día lunes, son 17 horas. Pasamos el día completo con el Ironman, con 400 efectivos abocados”, detalló Torres. En paralelo, sostuvo que el cruce entre Desamparados y Unión requiere 80 efectivos por los antecedentes de tensión entre ambos equipos, al que calificó como un partido “de alto riesgo”.

Reprogramación en estudio La alternativa que quedó sobre la mesa es trasladar los compromisos a la semana próxima. Una de las opciones es que la final de la B se juegue el próximo fin de semana, mientras que el partido entre Desamparados y Unión podría disputarse el lunes por la noche. La definición dependerá de la confirmación de la Secretaría de Seguridad y de las autoridades del fútbol en las próximas horas.