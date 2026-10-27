La Policía de San Juan dispuso un operativo de 630 efectivos para el desarrollo del Ironman entre el viernes y el domingo, con presencia en sectores estratégicos del circuito, tareas de prevención y ordenamiento del tránsito. La medida fue organizada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público para resguardar a competidores, espectadores y circulación vehicular durante las tres jornadas.

El despliegue incluirá controles en los tramos de ciclismo, pedestrismo y natación, con restricciones que variarán según el avance de cada prueba. Según la información oficial, el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la competencia y reducir interferencias en los sectores por donde transitarán los atletas. También se prevé acompañamiento policial en los accesos y en los puntos de mayor concentración de público.

Viernes y sábado. El viernes se correrá el Ironman 51.50, con 210 efectivos asignados y 140 puntos de corte o control programados. La largada de natación está prevista para las 10:00, debido a la baja temperatura del agua, y el ingreso del público a ese sector se habilitará hasta las 9:00. Ese día habrá presencia policial en la Rotonda Las Moras, RP38 y Hermógenes Ruiz, RP60 y Sánchez, RP60 y RP54, el Embarcadero de Ullum, el ingreso a Del Bono Beach y la Rotonda del Dique de Ullum.

En el tramo de pedestrismo, los efectivos estarán distribuidos en cruces de avenida Libertador, Castro Barros, Calivar, Punta de Rieles, Nuche e Ignacio de la Roza, además de los sectores cercanos a la meta en Plaza Bicentenario. La Policía aclaró que los horarios informados responden al paso estimado del primer y del último atleta, por lo que no deben tomarse como horarios confirmados de cierre o reapertura del tránsito. Desde las 12:00 se instalará además un vallado sobre avenida Ignacio de la Roza, entre Ángel de Rojas Ruiz y Las Heras, donde se mantendrá el sentido habitual de circulación pero se suspenderán las paradas de ascenso y descenso de Red Tulum.

Domingo y recomendaciones. El sábado se realizará el Ironman Kids, con 20 efectivos afectados al dispositivo. El domingo tendrá lugar el Ironman Full, con 400 efectivos y 280 puntos de corte o control previstos; la natación comenzará a las 9:00 y el ingreso del público al circuito estará habilitado hasta las 8:00. Ese día el operativo abarcará sectores de Punta Negra, Ullum, Rivadavia, Chimbas, Capital y Rawson, con ventanas horarias estimadas entre las 7:50 y las 19:55.

Entre los principales puntos de control figuran la RP12, el Embarcadero y el acceso al dique Punta Negra; la Rotonda Las Moras; la RP60, entre Villa Ibáñez y el Embarcadero; y la avenida Costanera, sobre la RP107. La cobertura también incluirá la intersección de RP17 y Centenario, RN40 Norte, Circunvalación y Tucumán, RN40 Sur y RP155, la bajada Abraham Tapia, Urquiza y la colectora de Circunvalación, además de Las Heras y 9 de Julio. Para circular durante las restricciones, no estará permitido hacerlo por el carril destinado a la competencia y los cruces transversales solo podrán realizarse bajo supervisión policial.

La recomendación oficial es evitar los sectores de mayor concentración vehicular, prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal desplegado. Para el regreso del público desde el circuito de natación hacia la ciudad, tanto el viernes como el domingo, el recorrido previsto es por Camping Cerro Blanco, barrio El Zonda y avenida Ignacio de la Roza. La planificación de los traslados será una variable central para el ordenamiento vial durante las tres jornadas.