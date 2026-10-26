La Primera División podría pasar a un sistema de todos contra todos con 30 equipos. El proyecto se debatirá el jueves entre los dirigentes.

La Liga Profesional del fútbol argentino podría adoptar desde 2027 un nuevo formato con 30 equipos, sin división en zonas y con un esquema de todos contra todos durante el año. La propuesta mantiene el Apertura y el Clausura, pero modifica la forma de disputa que hoy organiza la competencia por grupos.

Debate dirigencial Los detalles serán analizados el próximo jueves en la reunión entre dirigentes de los clubes de Primera División, en las oficinas de Puerto Madero. Según el esquema en estudio, cada equipo enfrentaría a todos sus rivales y sumaría una fecha adicional de clásicos o emparejamientos. El cambio implicaría dejar atrás la estructura de Zona A y Zona B, aunque se sostendrían los torneos cortos con instancias de playoffs.

Clasificación y playoffs La propuesta prevé que en la fecha 15 se produzca un corte de tabla y que los mejores 16 equipos ingresen al cuadro por el título del Apertura. El mismo mecanismo se aplicaría en la fecha 30 para definir el Clausura. De ese modo, el formato combinaría una fase regular extensa con eliminación directa para resolver cada campeonato semestral.

Tabla anual El proyecto también conservaría el título de campeón de Liga para el primero de la tabla anual. En ese caso, el equipo que termine en esa posición sí habría enfrentado a los otros 29 rivales a lo largo del certamen. La discusión dirigencial definirá si la modificación avanza y bajo qué condiciones se implementaría en la temporada 2027.