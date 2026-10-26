Lionel Messi no viajará a Londres para la gala del Balón de Oro en el London Palladium Theatre, donde la revista France Football definirá al ganador de la edición 2024. El argentino, estrella del Inter Miami y excapitán de la Selección Argentina, resolvió permanecer en Estados Unidos tras una seguidilla de compromisos recientes. En la misma ceremonia, Lautaro Martínez figura entre los argentinos presentes en la nómina, aunque finalizó 22° en el ranking final.

La ausencia de Messi se explica por su agenda de viajes de los últimos días. Estuvo en España para el evento del Premio Princesa de Asturias y luego viajó a Nueva York, donde el Inter Miami perdió por 2-0 frente a New York RB el sábado 24 de octubre. Este lunes, en el horario de la ceremonia, asistió al partido de Boca ante UE Cornellá por la Messi Cup. La decisión deja vacante su presencia en una gala que cumple el 70° aniversario del premio.

Antecedentes del galardón Messi fue nominado 17 veces y ganó el trofeo en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con esa serie, permanece como el máximo ganador en la historia del premio. El texto difundido sobre su trayectoria también lo ubica como la figura principal de la Albiceleste en el Mundial 2026, donde convirtió ocho tantos y aportó dos asistencias en el triunfo por 2-1 ante Inglaterra en semifinales. Según ese mismo material, Argentina fue subcampeona tras caer por 1-0 ante España en la final.

Otros argentinos en competencia Además de Messi y Lautaro Martínez, el otro nombre argentino en la gala es Emiliano “Dibu” Martínez, citado en la categoría Portero del Año, por el Trofeo Yashin. En el listado aparecen como rivales Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, arquero de Cabo Verde. Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter campeón del Scudetto, quedó en el puesto 22° del ranking final de France Football.

Cómo se define el premio El ganador del Balón de Oro se elige con un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. Cada votante ordena a diez jugadores y asigna 15 puntos al primero y 1 al décimo. La evaluación prioriza el rendimiento individual y el carácter decisivo, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el juego limpio. Ese procedimiento será el que determine la premiación de esta noche en Londres.