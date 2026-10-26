La final entre Boca y Atlético Mineiro será en Barranquilla. La organización aún no informó precios ni cupos por comprador.

La Conmebol confirmó que el martes 3 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La comercialización se hará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador, sin intervención de los clubes. Según la comunicación difundida, el aforo estará repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos equipos, con tickets asignados por la organización sudamericana.

Registro previo y sectores

Los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con datos personales y correo electrónico para recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que podrá comprar cada espectador. Ese esquema no implica prioridad en la fila virtual ni garantiza acceso a las entradas, según la información difundida por la Conmebol.

Al completar el registro, además, se puede indicar el sector deseado. La plataforma distingue cuatro categorías: hospitality, definido como sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento; categoría 1, ubicada detrás de los bancos de suplentes y con asientos numerados; categoría 2, en la platea opuesta y con asientos sin numerar; y categoría 3, en las cabeceras y también con asientos sin numerar.

Definición pendiente

La Conmebol informó que distribuirá las entradas de manera igualitaria, con 12.000 generales y 40.000 plateas para los simpatizantes de cada club. Sin embargo, todavía no difundió el precio de cada cupo ni la cantidad máxima que podrá adquirir cada comprador.

Boca llegará a Colombia en busca de su tercera Copa Sudamericana, tras sus títulos de 2004 y 2005. En los próximos días, la entidad madre del fútbol sudamericano prevé comunicar los detalles pendientes sobre valores y disponibilidad, variables que definirán el alcance efectivo de la venta.