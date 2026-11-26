El estadio Aldo Cantoni abrió la quinta edición del torneo Máster de hockey sobre patines, con 30 equipos y casi 300 patinadores en competencia. La organizadora Janet Marchand y el dirigente deportivo Pablo Aubone hablaron durante la primera jornada con Telesol Noticias.
Marchand explicó que el certamen se desarrolla con cuatro competencias en simultáneo, orientadas a distintas franjas etarias. Señaló que comenzaron las categorías mayores, entre ellas leyenda más 60 y máster más 50, y sostuvo que la intermedia libre es