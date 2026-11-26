La quinta edición reúne casi 300 patinadores en cuatro categorías. Las finales se jugarán el domingo en la pista sanjuanina.

El estadio Aldo Cantoni abrió la quinta edición del torneo Máster de hockey sobre patines, con 30 equipos y casi 300 patinadores en competencia. La organizadora Janet Marchand y el dirigente deportivo Pablo Aubone hablaron durante la primera jornada con Telesol Noticias.

Marchand explicó que el certamen se desarrolla con cuatro competencias en simultáneo, orientadas a distintas franjas etarias. Señaló que comenzaron las categorías mayores, entre ellas leyenda más 60 y máster más 50, y sostuvo que la intermedia libre es