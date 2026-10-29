Cristian Malaspina dijo que el debut sería el 12 de diciembre en La Plata. La AFA también analiza extenderlo a otras definiciones.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prevé estrenar el VAR semiautomático en la final del Torneo Clausura, programada para el 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata. La confirmación surgió tras un cónclave de dirigentes en el que también se definió el nuevo formato de la Primera División para 2027.

El anuncio Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, señaló que la empresa encargada del servicio les presentó “cosas muy positivas” y sostuvo que el estreno será en la final del Clausura. “El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado”, afirmó. También dijo que se trata de “un crecimiento muy importante para el fútbol argentino” y que “ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera”.

Antecedentes y alcance En junio de este año, la AFA ya había comunicado que la intención era implementar el VAR semiautomático a partir de 2027. Según informaron a TyC Sports, además trabajan para intentar aplicarlo en la final de la Copa Argentina, en la que Platense espera por Boca o Banfield, y en las próximas definiciones, incluida la flamante Recopa de Campeones, prevista para enero de 2027.

Cómo funciona El sistema utiliza una docena de cámaras de seguimiento que registran la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada futbolista, con especial atención en las extremidades relevantes para sancionar un fuera de juego. Además, la pelota contiene un sensor interno que envía información de contacto, luego cruzada con un sistema de inteligencia artificial que, al detectar una posición adelantada, emite una alerta automática a la sala de video para que los oficiales del VAR validen o descarten la jugada.

Referencia internacional La tecnología ya se aplica en competencias de mayor alcance, como la Champions League desde la temporada 2022/23 y en los últimos dos Mundiales. Su eventual adopción en el fútbol argentino quedaría atada a la prueba prevista para la final del Clausura y a la capacidad operativa para extenderla al resto de los estadios de Primera durante el año siguiente.