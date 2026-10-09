La fecha 12 del Torneo Clausura comenzará este viernes 9 de octubre con cuatro partidos y tendrá como principal atractivo la visita de Boca a Instituto en Córdoba, desde las 19:30. El equipo cordobés llega como puntero de la Zona A con 25 unidades, mientras que el conjunto xeneize buscará recortar distancia en una jornada que puede modificar la parte alta de la tabla.

Primer turno. La programación se abrirá a las 14:30 con Aldosivi frente a Sarmiento, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata. Más tarde, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Atlético Tucumán a las 18:00, y Unión de Santa Fe enfrentará a Defensa y Justicia desde las 21:45. En el cruce de Instituto y Boca, la terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer, con Yamil Possi a cargo del VAR, según el cronograma oficial.

Agenda del sábado. La continuidad tendrá otros cuatro encuentros: Barracas Central recibirá a Huracán a las 15:45 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia; Central Córdoba jugará ante Estudiantes de La Plata a las 17:00; y Tigre se medirá con Banfield a las 19:15 en Victoria. La jornada se cerrará con River ante Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30 en El Monumental, después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 frente a Sarmiento.

Domingo con mayor carga. El 11 de octubre será el día con más partidos: San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro; luego jugarán Rosario Central con Independiente Rivadavia y Platense con Argentinos Juniors, ambos a las 17:00. Más tarde, Racing será local ante Belgrano a las 19:15 en el Presidente Perón, y Independiente visitará a Talleres a las 21:30 en el Mario Alberto Kempes, escenario que días atrás alojó el partido entre Argentina y Bolivia.

Últimos cruces. La fecha se completará el lunes 12 de octubre con Lanús ante Vélez a las 16:00 y Gimnasia de Mendoza frente a Newell's a las 18:30. El cronograma difundido también incluye las designaciones arbitrales para cada encuentro, con presencia de VAR en todos los partidos. La evolución de los resultados de esta fecha será clave para la pelea por la cima de la Zona A y para la configuración de la tabla antes del tramo final del torneo.