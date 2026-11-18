Ignacio Alonso dijo que la próxima Eliminatoria tendrá un esquema diferente, con formato similar a la Liga de Naciones. El cambio se vincula con la clasificación directa de Argentina , Uruguay y Paraguay como anfitriones del Mundial.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, afirmó que la Conmebol prepara modificaciones en las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2030, en un escenario alterado por la clasificación directa de Argentina, Uruguay y Paraguay como tres de los seis anfitriones. La definición anticipada de esas plazas obliga a revisar el formato de competencia en una región que habitualmente disputa 10 cupos en un mismo sistema clasificatorio. Según Alonso, se trata de “una nueva era, con una renovación de la ilusión”.

Un formato diferente

Alonso sostuvo, antes del partido en el que Uruguay venció 5-0 a República Dominicana en la última fecha FIFA del año, que “la próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título”. No aportó más precisiones sobre la estructura que estudia la confederación sudamericana. La referencia apunta a un esquema más cercano al de la UEFA Nations League, con partidos de mayor jerarquía deportiva y sin depender tanto de amistosos de preparación.

La eventual reforma se vincula con el centenario de la Copa del Mundo, que en 2030 tendrá sedes en España, Portugal y Marruecos, además de los tres países sudamericanos mencionados. Por reglamento de la FIFA, toda selección cuyo país sea organizador queda clasificada de manera automática y no participa de la Eliminatoria por un lugar en el torneo. Ese criterio deja abierta la discusión sobre cómo distribuir los cupos en Sudamérica.

La incógnita de los cupos

El punto pendiente es qué ocurrirá con las plazas que dejan vacantes Argentina, Uruguay y Paraguay. En el formato actual participan 10 selecciones y 6 obtienen acceso directo al Mundial, por lo que la ausencia de tres anfitriones altera la lógica de la competencia. Si el sistema se mantuviera sin cambios, solo una selección quedaría afuera del certamen, una situación que la Conmebol buscaría reordenar con un nuevo esquema.

Alonso no informó plazos ni detalles operativos sobre la decisión, pero su declaración confirma que el tema está en estudio dentro de la confederación. La definición será relevante para el calendario, la cantidad de partidos oficiales y el valor deportivo de la clasificación sudamericana hacia 2030. Hasta ahora, la única certeza es que los tres países organizadores de la región ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo.