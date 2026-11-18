La última fecha internacional de 2024 dejó a la Selección argentina en el segundo puesto del ranking FIFA, detrás de España, que continúa al frente de la clasificación. La actualización no modifica la ubicación del equipo nacional en la cima del podio perseguidor, pero sí introdujo un cambio en las posiciones siguientes. Francia pasó al tercer lugar y dejó a Inglaterra en el cuarto.

La variación en el podio se produjo pese a la victoria de Inglaterra el lunes ante los campeones del mundo, según el cálculo difundido tras esa jornada. El sistema de puntuación de la FIFA asigna valor distinto según la importancia del partido y la fortaleza del rival, por lo que no todos los resultados suman de la misma manera. En ese esquema, los puntos obtenidos en una Nations League no tienen el mismo peso que los de una Copa del Mundo.

Regularidad sostenida El segundo puesto de la Argentina refleja la continuidad de su rendimiento en los últimos años, de acuerdo con la lectura que deja la tabla publicada por la FIFA. El texto original vincula esa posición con el ciclo que se consolidó aun con el retiro de Lionel Messi de la albiceleste y la salida de nombres fuertes como Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. En ese contexto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni conserva una ubicación de privilegio en la clasificación internacional.

Según los cálculos publicados tras el encuentro, Inglaterra sumó aproximadamente 8,7 puntos por su victoria ante España. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para revertir la diferencia que mantenía con Francia, que finalmente se ubicó por encima en el ranking. La tabla quedó encabezada por España con 2011,57 puntos, seguida por Argentina con 1972,80 y Francia con 1958,86.

Top 10 Detrás de ese podio aparecen Inglaterra con 1925,59 puntos, Portugal con 1807,69, Brasil con 1806,51 y Marruecos con 1805,34. El listado se completa con Bélgica (1779,17), Países Bajos (1778,61) y México (1738,48). La clasificación no tendrá cambios hasta 2027, de acuerdo con la información difundida.