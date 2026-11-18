El equipo de la Villa Mallea ganó 2 a 1 la ida de la final del Torneo Clausura 2026. La revancha será este jueves 19, a las 21, en cancha de SEC.

La serie final del Torneo Clausura 2026 de hockey sobre patines femenino, organizado por la Federación Sanjuanina de Patín, quedó en ventaja para Concepción Patín Club, que anoche venció por 2 a 1 a Sindicato Empleados de Comercio en condición de local. Catalina Quintero y Lourdes Tabarelli anotaron para el conjunto de la Villa Mallea, mientras que Julieta Martín convirtió el descuento para SEC. El resultado dejó abierta la definición del certamen oficial, que cuenta con apoyo del Gobierno provincial.

Lo que viene

El segundo partido de la serie se jugará este jueves 19 de noviembre, desde las 21, en la cancha de Sindicato Empleados de Comercio. Si Concepción repite el triunfo, se consagrará campeón del torneo; si SEC gana, la final se extenderá a un tercer encuentro de desempate. Ese eventual partido se disputará en cancha de Concepción, con día y horario todavía por confirmar.

Marco institucional

La definición del Clausura se desarrolla bajo la órbita de la Federación Sanjuanina de Patín y con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Ese respaldo provincial forma parte de la organización del tramo decisivo del certamen, que reúne a los planteles de primera división femenina. En esta instancia, el formato de ida y vuelta condiciona el desenlace a lo que ocurra en el segundo cruce.

Planteles

En Concepción Patín Club integraron el equipo Pamela Burgoa (capitana), Zoe Brescia, Emilia Carrivale, Anabella Flores, Antonella González, Natalia Jara, Emma Olivera, Catalina Quintero, Rocío Rodríguez y Lourdes Tabarelli. En Sindicato Empleados de Comercio jugaron Paula Amor (capitana), Paulina Calvo, Valentina Cataldo, Constanza García, Julieta Martín, Alma Martín Romeu, Emilse Navarro, María Delfina Quiroga, Rocío Regalado y Giuliana Sánchez.