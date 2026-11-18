La Selección Argentina podría abrir 2027 con un clásico ante Brasil, en un año que ya tiene cuatro ventanas internacionales confirmadas por la FIFA y la posibilidad de disputar hasta diez partidos. El calendario incluye además el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y mantiene en suspenso la Finalissima ante España.

La proyección llega después de un cierre de 2026 atravesado por la paliza 7-0 sobre Costa Rica en Córdoba, el triunfo ante Inglaterra, el subcampeonato mundial, el retiro de Lionel Messi y la renovación de Lionel Scaloni. Ese recorrido dejó a la Albiceleste en un escenario de continuidad deportiva, con el foco puesto en la planificación del próximo ciclo competitivo.

Ventanas confirmadas La FIFA estableció cuatro períodos de actividad para 2027: del 22 al 30 de marzo, del 7 al 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre. Salvo el tercer bloque, en el que se podrán jugar hasta cuatro partidos preparatorios en 16 días, el resto serán fechas dobles. En ese esquema, Argentina tendrá margen para disputar hasta diez compromisos en el año.

El comienzo del calendario podría incluir un amistoso frente a Brasil, algo que no ocurre desde noviembre de 2019, cuando la Selección ganó 1-0 en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita con gol de Messi. Según el texto original, las charlas están abiertas y existe predisposición entre las partes para concretar un encuentro de ese nivel, en un contexto en el que ambos seleccionados buscan rivales de jerarquía.

Eliminatorias y Finalissima Aunque Argentina ya está clasificada al próximo Mundial por ser una de las anfitrionas del continente, al igual que Uruguay y Paraguay, afrontará las Eliminatorias Sudamericanas con un calendario aún por definir. En Conmebol analizan si la competencia comenzará en junio o en septiembre de 2027, y también evalúan un posible cambio de formato, similar al de la Nations League, con un final four y un título en juego.

La otra incógnita es la Finalissima ante España, suspendida en marzo por los conflictos bélicos en Medio Oriente y por el desacuerdo entre la AFA y la RFEF sobre la sede. El dato seguro, por ahora, es que no podrá jugarse en marzo porque la Roja reservó esas fechas para los cuartos de final de la Nations League. El próximo punto a seguir es la confirmación oficial de los cruces y del arranque de las Eliminatorias.