El exboxeador se descompensó en el Bingo de Morón y la autopsia preliminar indicó un edema agudo de pulmón. La causa quedó caratulada como averiguación causales de muerte.

La muerte de Jorge “Locomotora” Castro se produjo tras una descompensación en el Bingo de Morón, donde el excampeón mundial de boxeo fue asistido por personal médico y por efectivos policiales. Según el informe policial, el deportista tenía una baja de insulina dentro de un cuadro de diabetes. La información preliminar de la autopsia señaló que el deceso se debió a un edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca.

Resultado forense El informe preliminar agregó que no se detectaron lesiones de ningún tipo y que la muerte fue calificada como “no traumática”. Esa conclusión ubica el caso dentro de una causa natural, de acuerdo con la primera revisión pericial difundida tras el hecho. La causa quedó caratulada como “averiguación causales de muerte”, una figura usada mientras se completan las actuaciones iniciales.

Relato familiar Quimey, hija del exdeportista, dijo que su padre le manifestó que le dolía el pecho antes de la descompensación. En declaraciones a varios medios en la puerta de su casa, sostuvo que el episodio fue “totalmente natural” y pidió “respeto” por la intimidad familiar. También contó que, tras el aviso a la seguridad del lugar, la situación se desarrolló con rapidez.

Asistencia en el lugar La joven afirmó que a Jorge Castro le practicaron reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos en una oficina del bingo. Según su testimonio, luego intervinieron los médicos y una ambulancia de Ayuda Médica, el servicio contratado por el establecimiento. El dato es relevante porque permite reconstruir la secuencia de atención previa al fallecimiento y el tiempo transcurrido hasta la asistencia profesional.

Testimonio de un presente Marcos Tolosa, una persona que estaba en el establecimiento, relató a Radio Mitre que Castro le dijo: “Me duele el pecho” antes de caer. Tolosa cuestionó la demora en la llegada de la ambulancia y afirmó que el exboxeador permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta recibir asistencia. También sostuvo que el bingo no tenía personal sanitario ni una enfermera para responder ante una emergencia.

Según los primeros datos policiales, el personal médico llegó junto a efectivos del Comando Patrulla de Morón, pero constató que el exboxeador ya no tenía signos vitales. Los restos de Jorge Castro iban a ser velados este miércoles, a las 18, en la cochería Pache de Morón. La evolución del expediente dependerá de la confirmación pericial definitiva y de las actuaciones que se incorporen en las próximas horas.